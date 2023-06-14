Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба Андрей Мельник. Он заметил, что в тылу врага распространяются панические настроения.

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Газпром готовит эвакуацию

На территории Крыма в компании оккупантов под названием "Газпром" активно создают планы по эвакуации сотрудников и их семей с полуострова на материковую часть России.

Соответствующие органы уже формируют списки оккупантов на выезд. Стоит добавить, что россияне паникуют неспроста. Мельник сообщил, что во время наступательных действий Сил обороны Украины противник несет бешеные потери в живой силе и технике.

В частности, за прошедшие сутки на Восточном на Южном направлениях враг потерял артиллерийскую батарею, самоходную пушку, 2 комплекса РЭБ и около 10 единиц автомобильной техники.

Также арсенал противника сократился на радиолокационный комплекс разведки и ЗРК.

Актуальная ситуация в Крыму