Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, россияне лишь делают вид, что для них ситуация на оккупированном полуострове стабильная.
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Крым продолжает быть хабом, логистический центр по перебрасыванию живой силы и вражеской техники на временно оккупированные территории Юга и Востока. Там ситуация для россиян стабильная, но активные действия украинских Сил обороны заставляют их готовиться к разным сценариям,
– отметил Андрей Юсов.
По его словам, на это указывают минирования, которые сейчас активно проводят россияне, инженерные сооружения, траншеи по всему периметру полуострова.
"Они готовятся, в том числе к отступлению на территорию Крыма", – подчеркнул представитель разведки.
Также Юсов подчеркнул, что минирование любых объектов критической, гражданской инфраструктуры – это признак подготовки к террористическим действиям, подготовки к последующим военным преступлениям. Это продолжение шантажа.
Россияне заминировали завод "Крымский титан": главное
- ГУР МО предупредила об угрозе теракта в оккупированном Крыму. Россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население в Армянске, где расположен завод.
- Из-за подрыва Каховской ГЭС процессы производства на "Крымском титане" нарушены до критического уровня.
- Следовательно, появилась информация о возможной остановке "Крымского титана". В то же время оккупанты на протяжении последних нескольких дней минируют цехи предприятия и закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.
- На "Крымском титане" используется около 200 тонн технологического аммиака.