Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные еще несколько недель назад предупреждали, что подобный теракт со стороны россиян вполне вероятен. Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Теракт на "Крымском титане" может затронуть соседние страны

"Это следующий этап в цепи техногенных шантажей врага", – сказала представительница ОК "Юг". По ее словам, Россия сейчас доведена до отчаяния, поэтому может прибегнуть к любым провокациям.

Наталья Гуменюк призвала прислушаться к рекомендациям местных властей. Кроме того, она подчеркнула, что последствия подрыва "Крымского титана" могут быть значительно хуже российского теракта на Каховской ГЭС.

Надеемся, что мировое сообщество дожмет военно-политическое руководство страны-агрессора, потому что такие последствия могут быть более мощными, не такими локальными, как Каховская ГЭС, но и повлиять на соседние страны,

– заявила Гуменюк.

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