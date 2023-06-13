Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные еще несколько недель назад предупреждали, что подобный теракт со стороны россиян вполне вероятен. Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Теракт на "Крымском титане" может затронуть соседние страны
"Это следующий этап в цепи техногенных шантажей врага", – сказала представительница ОК "Юг". По ее словам, Россия сейчас доведена до отчаяния, поэтому может прибегнуть к любым провокациям.
Наталья Гуменюк призвала прислушаться к рекомендациям местных властей. Кроме того, она подчеркнула, что последствия подрыва "Крымского титана" могут быть значительно хуже российского теракта на Каховской ГЭС.
Надеемся, что мировое сообщество дожмет военно-политическое руководство страны-агрессора, потому что такие последствия могут быть более мощными, не такими локальными, как Каховская ГЭС, но и повлиять на соседние страны,
– заявила Гуменюк.
Россия заменяла "Крымский титан": что известно
- В украинской разведке 12 июня в очередной раз предупредили об угрозе теракта со стороны россиян в оккупированном Крыму. В частности, россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения в Армянске, где расположен "Крымский титан".
- В результате теракта на Каховской ГЭС процессы производства на "Крымском титане" нарушены до критического уровня. Россияне считают невозможным возобновить работу в минимально надлежащем режиме.
- Следовательно, появилась информация о возможной остановке "Крымского титана". В то же время оккупанты в течение последних нескольких дней проходят цехи предприятия и закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.
- На "Крымском титане" используется около 200 тонн технологического аммиака.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в начале июня тоже сообщал, что Россия готовит теракт на "Крымском титане". Он отметил, что российские захватчики преследуют цель обвинить ВСУ в экологическом терроризме и оказать военно-политическое давление на наше государство и мировое сообщество.
- О том, что Россия начала минировать химический завод в Армянске, также предупреждали партизаны.