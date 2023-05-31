По данным партизанского движения, очередную опасную провокацию враг может организовывать вблизи Армянска. Собственно там и расположен завод "Титан", который начали минировать.

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Хотят обвинить Украину

О подготовке к провокации доложил один из агентов "Атеша". В партизанском движении заметили, что такие движения могут демонстрировать понимание врагом ситуации. Оккупанты осознают, что скоро украинцы будут возле Крыма, поэтому ищут способы остановить их.

Это (минирование – 24 Канал) делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в "экологическом терроризме". Гарантируем, что на это никто не поведется,

– говорят в "Атеше".

В партизанском движении отмечают, что продолжают фиксировать действия и движения россиян на временно оккупированных территориях.

Заметим, что завод "Титан" не один год был причиной страха среди местных жителей. Там регулярно происходили выбросы химических веществ, что могло стать причиной настоящего экологического бедствия.

Что известно о проблемах с "Титаном"