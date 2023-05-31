По данным партизанского движения, очередную опасную провокацию враг может организовывать вблизи Армянска. Собственно там и расположен завод "Титан", который начали минировать.
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Хотят обвинить Украину
О подготовке к провокации доложил один из агентов "Атеша". В партизанском движении заметили, что такие движения могут демонстрировать понимание врагом ситуации. Оккупанты осознают, что скоро украинцы будут возле Крыма, поэтому ищут способы остановить их.
Это (минирование – 24 Канал) делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в "экологическом терроризме". Гарантируем, что на это никто не поведется,
– говорят в "Атеше".
В партизанском движении отмечают, что продолжают фиксировать действия и движения россиян на временно оккупированных территориях.
Заметим, что завод "Титан" не один год был причиной страха среди местных жителей. Там регулярно происходили выбросы химических веществ, что могло стать причиной настоящего экологического бедствия.
Что известно о проблемах с "Титаном"
- Пройдемся по последним известным случаям выбросов. На самом деле их было гораздо больше. Так, в марте 2019 зафиксировали очередные выбросы. Некоторые показатели превышали норму в 5 раз.
- По уровню загрязнения к Армянску присоединился также Красноперекопск. Город расположен неподалеку, в каких-то 20,5 километра.
- В начале 2020 года из Армянска массово уезжали местные жители. Те, у кого было достаточно денег, покидали полуостров Крым. Они бежали от последствий выбросов на заводе "Титан". Тогда жаловались на то, что металлические предметы покрываются ржавчиной, летом листья желтеют и быстро опадают, над городом поднимается густой смог, а у людей появляются проблемы со здоровьем.
- Новый выброс был зафиксирован 19 августа 2020 года. Тогда было известно о том, что на "Титане" был выброс сернистого газа. Жителей предупреждали, что в городе может ощущаться неприятный запах.