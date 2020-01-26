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      Крымчане массово покидают Армянск: что российские оккупанты скрывают об экокатастрофе в городе

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      Из-за экокатастрофы Армянск в соцсетях уже давно прозвали "городом-катастрофой" / Иллюстративное фото

      Из Армянска, что в оккупированном Россией Крыму массово выезжают местные жители. Те, кто имеют больше денег, вообще покидают полуостров, те, кто меньше, – переезжают подальше от "города-катастрофы".

      Все из-за экологического бедствия, которое произошло в Армянске в августе 2018-го. Тогда из-за химических выбросов на заводе "Крымский Титан" металлические предметы в городе покрывались ржавчиной, еще летом пожелтели и опали все листья с деревьев, то и дело поднимался густой смог, а местные жаловались на проблемы со здоровьем.

      Часть людей планировала выехать раньше: "Так жить – страшно, планирую бежать отсюда": житель Армянска рассказал о ситуации в городе

      Впрочем, это лишь вершина айсберга: вредные вещества, попавшие в воздух во время аварии, достигли Севастополя. Конечно, оккупанты это отрицают. Об этом рассказал заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии "Общественному радио".

      "О количестве сейчас не скажу, но мы знаем, что процесс выезда людей в другие части Крыма не прекращался. Те, у кого есть деньги, даже не рассуждали - поехали, в другом месте купили жилье, где более-менее безопасно для детей, для семьи. А у кого нет денег, просто будут умирать постепенно. Там обострились онкозаболевания, хронические болезни", - отметил он.

      Эти слова подтвердил еще один представитель Меджлиса Ильми Умеров.

      Практически все, кто мог уехать, уехали. Так как водоемы, где проходили какие-то процессы, высохли и теперь эти процессы происходят прямо в воздух,
      - пояснил он.

      Что известно об экологическом бедствии в Армянске:

      • В конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в помещениях людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета.
      • Впоследствии стало известно, что это случилось в результате выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан".
      • Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных, листья на деревьях преждевременно пожелтели и опали.
      • Кроме того, в начале осени в ряде крымских городов прошел кислотный дождь.
      • Детей на время эвакуировали из Армянска, а работу завода, где произошли выбросы, приостановили.
      • Кроме того, оккупанты ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.
      • Завод "Крымский титан" тоже возобновил работу.
      • В марте 2019-го года стало известно о еще одном выбросе на злополучном предприятии, однако оккупационные власти Крыма информацию о нем замалчивали.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Ахтем Чыйгоз Аннексия Крыма Экология Химвыброс в Армянске
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