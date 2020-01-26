Крымчане массово покидают Армянск: что российские оккупанты скрывают об экокатастрофе в городе

Из Армянска, что в оккупированном Россией Крыму массово выезжают местные жители. Те, кто имеют больше денег, вообще покидают полуостров, те, кто меньше, – переезжают подальше от "города-катастрофы".

Все из-за экологического бедствия, которое произошло в Армянске в августе 2018-го. Тогда из-за химических выбросов на заводе "Крымский Титан" металлические предметы в городе покрывались ржавчиной, еще летом пожелтели и опали все листья с деревьев, то и дело поднимался густой смог, а местные жаловались на проблемы со здоровьем.

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Впрочем, это лишь вершина айсберга: вредные вещества, попавшие в воздух во время аварии, достигли Севастополя. Конечно, оккупанты это отрицают. Об этом рассказал заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии "Общественному радио".

"О количестве сейчас не скажу, но мы знаем, что процесс выезда людей в другие части Крыма не прекращался. Те, у кого есть деньги, даже не рассуждали - поехали, в другом месте купили жилье, где более-менее безопасно для детей, для семьи. А у кого нет денег, просто будут умирать постепенно. Там обострились онкозаболевания, хронические болезни", - отметил он.

Эти слова подтвердил еще один представитель Меджлиса Ильми Умеров.

Практически все, кто мог уехать, уехали. Так как водоемы, где проходили какие-то процессы, высохли и теперь эти процессы происходят прямо в воздух,

- пояснил он.

Что известно об экологическом бедствии в Армянске: