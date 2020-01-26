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      Кримчани масово покидають Армянськ: що російські окупанти приховують про еколихо у місті

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      Через еколихо Армянськ у соцмережах вже давно прозвали "містом-катастрофою" / Ілюстративне фото

      З Армянська, що в окупованому Росією Криму, масово виїжджають місцеві жителі. Ті, хто мають більше грошей, взагалі покидають півострів, ті, хто менше, – переїжджають подалі від "міста-катастрофи".

      Все через екологічне лихо, яке трапилося в Армянську у серпні 2018-го. Тоді через хімічні викиди на заводі "Кримський Титан" металеві предмети у місті вкривалися іржею, ще влітку пожовкло та опало все листя з дерев, раз по раз підіймався густий смог, а місцеві скаржилися на проблеми зі здоров’ям.

      Частина людей планувала виїхати раніше: "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті

      Втім, це лише вершина айсберга: шкідливі речовини, які потрапили у повітря під час аварії, дісталися Севастополя. Звісно, окупанти це заперечують. Про це розповів заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в коментарі "Громадському радіо".

      "Про кількість зараз не скажу, але ми знаємо, що процес виїзду людей до інших частин Криму не припинявся. Ті, у кого є гроші, навіть не розмірковували — поїхали, в іншому місці купили житло, де більш-менш безпечно для дітей, для родини. А у кого немає грошей, просто вмиратимуть поступово. Там загострилися онкозахворювання, хронічні хвороби", – зауважив він.

      Ці слова підтвердив ще один представник Меджлісу Ільмі Умеров.

      Практично всі, хто міг виїхати, виїхав. Через те, що водойми, де проходили якісь процеси, висохли і тепер ці процеси відбуваються прямо у повітря,
      – пояснив він.

      Що відомо про екологічне лихо в Армянську:

      • Вкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору.
      • Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан".
      • Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин, листя на деревах передчасно пожовкло і опало.
      • Окрім того, на початку осені в низці кримських міст пройшов кислотний дощ.
      • Дітей на деякий час евакуювали з Армянська, а роботу заводу, де сталися викиди, призупинили.
      • Окрім того, окупанти ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували.
      • Завод "Кримський титан" теж відновив роботу.
      • У березні 2019-го року стало відомо про ще один викид на злощасному підприємстві, однак окупаційна влада Криму інформацію про нього замовчувала.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Хімвикид в Армянську Екологія Анексія Криму Ахтем Чийгоз
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