Кримчани масово покидають Армянськ: що російські окупанти приховують про еколихо у місті
З Армянська, що в окупованому Росією Криму, масово виїжджають місцеві жителі. Ті, хто мають більше грошей, взагалі покидають півострів, ті, хто менше, – переїжджають подалі від "міста-катастрофи".
Все через екологічне лихо, яке трапилося в Армянську у серпні 2018-го. Тоді через хімічні викиди на заводі "Кримський Титан" металеві предмети у місті вкривалися іржею, ще влітку пожовкло та опало все листя з дерев, раз по раз підіймався густий смог, а місцеві скаржилися на проблеми зі здоров’ям.
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Втім, це лише вершина айсберга: шкідливі речовини, які потрапили у повітря під час аварії, дісталися Севастополя. Звісно, окупанти це заперечують. Про це розповів заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в коментарі "Громадському радіо".
"Про кількість зараз не скажу, але ми знаємо, що процес виїзду людей до інших частин Криму не припинявся. Ті, у кого є гроші, навіть не розмірковували — поїхали, в іншому місці купили житло, де більш-менш безпечно для дітей, для родини. А у кого немає грошей, просто вмиратимуть поступово. Там загострилися онкозахворювання, хронічні хвороби", – зауважив він.
Ці слова підтвердив ще один представник Меджлісу Ільмі Умеров.
Практично всі, хто міг виїхати, виїхав. Через те, що водойми, де проходили якісь процеси, висохли і тепер ці процеси відбуваються прямо у повітря,
– пояснив він.
Що відомо про екологічне лихо в Армянську:
- Вкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору.
- Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан".
- Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин, листя на деревах передчасно пожовкло і опало.
- Окрім того, на початку осені в низці кримських міст пройшов кислотний дощ.
- Дітей на деякий час евакуювали з Армянська, а роботу заводу, де сталися викиди, призупинили.
- Окрім того, окупанти ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували.
- Завод "Кримський титан" теж відновив роботу.
- У березні 2019-го року стало відомо про ще один викид на злощасному підприємстві, однак окупаційна влада Криму інформацію про нього замовчувала.