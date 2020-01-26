Кримчани масово покидають Армянськ: що російські окупанти приховують про еколихо у місті

З Армянська, що в окупованому Росією Криму, масово виїжджають місцеві жителі. Ті, хто мають більше грошей, взагалі покидають півострів, ті, хто менше, – переїжджають подалі від "міста-катастрофи".

Все через екологічне лихо, яке трапилося в Армянську у серпні 2018-го. Тоді через хімічні викиди на заводі "Кримський Титан" металеві предмети у місті вкривалися іржею, ще влітку пожовкло та опало все листя з дерев, раз по раз підіймався густий смог, а місцеві скаржилися на проблеми зі здоров’ям.

Частина людей планувала виїхати раніше: "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті

Втім, це лише вершина айсберга: шкідливі речовини, які потрапили у повітря під час аварії, дісталися Севастополя. Звісно, окупанти це заперечують. Про це розповів заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в коментарі "Громадському радіо".

"Про кількість зараз не скажу, але ми знаємо, що процес виїзду людей до інших частин Криму не припинявся. Ті, у кого є гроші, навіть не розмірковували — поїхали, в іншому місці купили житло, де більш-менш безпечно для дітей, для родини. А у кого немає грошей, просто вмиратимуть поступово. Там загострилися онкозахворювання, хронічні хвороби", – зауважив він.

Ці слова підтвердив ще один представник Меджлісу Ільмі Умеров.

Практично всі, хто міг виїхати, виїхав. Через те, що водойми, де проходили якісь процеси, висохли і тепер ці процеси відбуваються прямо у повітря,

– пояснив він.

Що відомо про екологічне лихо в Армянську: