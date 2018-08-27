Предмети за ніч вкрилися іржею: в окупованому Криму нове екологічне лихо

Жителі Армянська в окупованому Криму стривожені: металеві предмети в їхніх будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею. Користувачі соцмереж пишуть, що, ймовірно, це викиди з заводу "Кримський титан", і навряд чи вони корисні для здоров'я.