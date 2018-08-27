Предметы за ночь покрылись ржавчиной: в оккупированном Крыму новое экологическое бедствие
Жители Армянска в оккупированном Крыму встревожены: металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Пользователи соцсетей пишут, что, вероятно, это выбросы с завода "Крымский титан", и вряд ли они полезны для здоровья.
Об этом сообщают Крим.Реалии.
Некоторые корреспонденты уже называют произошедшее "экологической катастрофой".
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Люди жалуются на аллергические реакции. По их словам, оккупационная власть умалчивает события.
Напомним, это не первая экологическая проблема, с которой сталкивается оккупированный полуостров. В начале месяца из-за засухи состояние экологии в Крыму назвали катастрофическим.