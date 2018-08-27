Предметы за ночь покрылись ржавчиной: в оккупированном Крыму новое экологическое бедствие

Жители Армянска в оккупированном Крыму встревожены: металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Пользователи соцсетей пишут, что, вероятно, это выбросы с завода "Крымский титан", и вряд ли они полезны для здоровья.