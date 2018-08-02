Состояние экологии в Крыму катастрофическое, – Грымчак

Экологическое состояние в оккупированном Российской Федерацией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью "Укринформу".

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"Можно констатировать, что оно (состояние экологии, – 24") катастрофическое. Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма либо полностью исчезло, либо не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году. Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось", – рассказал он.

Чиновник отметил, что речь идет не только о резком уменьшении посевных площадей на полуострове.

Исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники – то есть те насаждения, восстановление которых требует значительного времени. Но главная проблема – это резкое ухудшение качества почв. Бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев,

– подчеркнул Гримчак.

Вместе с тем, министр отметил, что все это происходит из-за нехватки воды на оккупированном полуострове.

"После того, как вода Северо-Крымского канала перестала поступать на полуостров – резко, буквально на порядок, сократились площади орошаемых земель. В то же время оккупационные власти резко увеличили использование артезианской воды из скважин. Но дело в том, что на более глубоких пластах залегают солончаки", – добавил он.

Напомним, недавно в Крыму пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.