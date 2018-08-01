В Крыму пересохла одна из крупнейших рек: существует угроза для Белогорского водохранилища

В Крыму пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Из-за пересыхания реки запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Все потому, что без притока воды с Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания.

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Река Биюк-Карасу берет начало из источника Карасу-Баши – самого мощного в Крыму. Поэтому здесь и создали в 1970 году Белогорское водохранилище, благодаря которому с водой проблем не было.

Однако сегодня дно Белогорского водохранилища зарастает травой и только ливни спасают его от полного высыхания. Однако влаги из водохранилища испаряется больше, чем приходит с осадками, а поскольку начался жаркий август, Белогорское водохранилище может полностью высохнуть.



Пересохшее русло реки Биюк-Карасу в Крыму//Фото: Крым.Реалии

Также отмечается, что в водохранилище не осталось полезного объема воды. Кроме того, почти уничтожена биосистема водоема, которая формировалась десятилетиями.

Этим летом я впервые за несколько десятилетий не увидел мальков в Белогорском водохранилище. Обычно в это время их многочисленные стайки кружили возле берега. Причина в одном – уровень воды снизился до минимальных объемов. Когда-то здесь водились и раки, было огромное количество пресноводных моллюсков. Сейчас о моллюсках напоминают лишь сухие остатки ракушек на дне, что осталось без воды,

– рассказал член одного из крымских общественных объединений.

Напомним, 4 июля в четырех районах оккупированного Россией Крыма ввели режим "чрезвычайной ситуации" из-за засухи. Говорится о Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.