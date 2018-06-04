В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации": там началась засуха

В четырех районах оккупированного Россией Крыма ввели режим "чрезвычайной ситуации" из-за засухи. Речь идет про Красногвардейский, Нижнегорский, Первомайский и Советский районы.

Об этом информируют на портале оккупационной власти Крыма.

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Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить для органов управления и сил ТСНС региональный уровень реагирования,

– говорится в распоряжении главы местной оккупационной администрации Сергея Аксенова.

Согласно документу, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского и Первомайского районов необходимо обеспечить выполнение всех мер, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.