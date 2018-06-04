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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації": там розпочалася засуха

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Окупаційна влада Криму ввела режим
Окупаційна влада Криму ввела режим "надзвичайної ситуації" / фото з відкритих джерел

В чотирьох районах окупованого Росією Криму ввели режим "надзвичайної ситуації" через засуху. Йдеться про Красногвардійський, Нижньогорський, Первомайський і Радянський райони.

Про це інформують на порталі окупаційної влади Криму.

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Ввести з 2 червня 2018 року для органів управління і сил територіальної підсистеми Криму єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на території Криму режим функціонування "надзвичайна ситуація". Установити для органів управління і сил ТСНС регіональний рівень реагування,
– йдеться у розпорядженні голови місцевої окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова.

Згідно з документом, адміністраціям Красногвардійського, Нижньогірського, Радянського і Первомайського районів необхідно забезпечити виконання усіх заходів, які прийме комісія з ліквідації НС при російському уряді Криму.

 

 

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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