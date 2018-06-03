В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що, за даними Укргідрометцентру, до 4 червня в країні буде найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

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В зв'язку з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки 5 класу значно підвищився ризик виникнення пожеж в природніх екосистемах і на відкритих територіях,

– йдеться у повідомленні.

Серед причин масштабних лісових займань, рятувальники відзначають викинуті на узбіччя недопалки цигарок, а також спалювання сміття на присадибних ділянках.

Впродовж періоду підвищеної пожежної небезпеки пожежники рекомендують не викидати в ліс недопалки цигарок, не спалювати стерню та суху траву на сільськогосподарських угіддях. Також рятувальники просять не залишати в лісі просякнуті бензином або автомобільним мастилом гілля.

Нагадаємо, масштабна пожежа на Херсонщині виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. До ліквідації загорання залучали авіацію, скинули близько 160 тонн води. Загасити полум'я заважав вітер. Рятувальник гасили понад 580 гектарів лісу.