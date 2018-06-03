В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что, по данным Укргидрометцентра, до 4 июня в стране будет наивысший уровень пожарной опасности.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

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В связи с чрезвычайным уровнем пожарной опасности 5 класса значительно повысился риск возникновения пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях,

– говорится в сообщении.

Среди причин масштабных лесных возгораний спасатели отмечают выброшенные на обочину дороги окурки сигарет, а также сжигание мусора на приусадебных участках.

На протяжении периода повышенной пожарной опасности пожарные рекомендуют не выбрасывать в лесу окурки сигарет, не сжигать стерню и сухую траву на сельскохозяйственных угодьях. Также спасатели просят не оставлять в лесу пропитанные бензином или автомобильным маслом ветки.

Напомним, масштабный пожар на Херсонщине возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковское района. К ликвидации возгорания привлекали авиацию, сбросили около 160 тонн воды. Потушить пламя мешал ветер. Спасатели тушили более 580 гектаров леса.