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На Херсонщине более суток не могут потушить масштабный пожар: фото

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На Херсонщине горят леса
На Херсонщине горят леса / press-centr.com

На Херсонщине горят леса. Пожар на свыше 130 гектарах МЧС почти сутки не могут полностью потушить.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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К ликвидации возгорания привлекли авиацию, уже сбросили около 160 тонн воды. Но потушить пламя мешает ветер.

Организовано расстановку сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня. В 6:10 восстановлено работу авиации, сначала тушения пожара осуществлено 42 сброса воды (159 тонн воды), а именно вертолетом МИ-8 Минобороны 29 сбросов (58 тонн воды) и самолетами АН-32П ГСЧС 13 сбросов (101 тонна воды),
– отметили в сообщении.

На помощь херсонским спасателям прибыли коллеги из Николаева, Запорожья и Днепропетровщины. Сообщают, что угрозы населенным пунктам нет.

Чрезвычайники предупреждают, из-за жаркой погоды и отсутствия дождей повышенный уровень пожарной опасности наблюдается на всей территории Украины.

 

Теги: Новости Украины Новости Херсона ГСЧС Пожар
Источник: 24 Канал
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