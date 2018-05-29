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На Херсонщині понад добу не можуть загасити масштабну пожежу: фото

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На Херсонщині горять ліси
На Херсонщині горять ліси / press-centr.com

На Херсонщині горять ліси. Пожежу на понад 130 гектарів надзвичайники майже добу не можуть повністю загасити.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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До ліквідації загоряння залучили авіацію, вже скинули близько 160 тонн води. Але загасити полум'я заважає вітер.

Організовано розстановку сил та засобів на чотирьох оперативних дільницях для гасіння пожежі та створення мінералізованих смуг з метою недопущення розповсюдження вогню. О 6:10 відновлено роботу авіації, спочатку гасіння пожежі здійснено 42 скиди води (159 тонн води), а саме гелікоптером МІ-8 Міноборони 29 скидів (58 тонн води) та літаками АН-32П ДСНС 13 скидів (101 тонна води),
– зазначили у повідомленні. 

На підмогу херсонським рятувальникам прибули колеги з Миколаївщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Повідомляють, що загрози населеним пунктам немає.

Надзвичайники попереджають, через спекотну погоду та відсутність дощів підвищений рівень пожежної небезпеки спостерігається на всій території України.

 

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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