Масштабный пожар в Каменце-Подольском – горит бывший отель: фото, видео
В Каменце-Подольском на Хмельнитчине в субботу вспыхнул крупный пожар в здании бывшего отеля "Украина".
Как информирует местное издание 03849.com, очевидцы начали сообщать о пожаре в помещении бывшего отеля примерно в 21:20 субботы.
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Гостиница "Украина", которая расположена в самом центре города, сейчас не действует и находится на реконструкции.
Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места происшествия, на которых видно, как мощный огонь охватил часть крыши.
Смотрите видео масштабного пожара в гостинице "Украина" в Каменце-Подольском:
Источник: 24 Канал
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