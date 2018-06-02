Масштабна пожежа у Кам'янці-Подільському – горить колишній готель: фото, відео
У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині у суботу спалахнула масштабна пожежа у будівлі колишнього готелю "Україна".
Як інформує місцеве видання 03849.com, очевидці почали повідомляти про пожежу у приміщенні колишнього готелю приблизно о 21:20 суботи.
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Готель "Україна", який розташований в самому центрі міста, зараз не діє і перебуває на реконструкції.
Очевидці публікують у соцмережах фото та відео з місця події, на яких видно, як потужний вогонь охопив частину даху.
Дивіться відео масштабної пожежі в готелі "Україна" у Кам'янці-Подільському:
Джерело: 24 Канал
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