Масштабна пожежа у Кам'янці-Подільському – горить колишній готель: фото, відео

У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині у суботу спалахнула масштабна пожежа у будівлі колишнього готелю "Україна".

Як інформує місцеве видання 03849.com, очевидці почали повідомляти про пожежу у приміщенні колишнього готелю приблизно о 21:20 суботи.

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Готель "Україна", який розташований в самому центрі міста, зараз не діє і перебуває на реконструкції.

Очевидці публікують у соцмережах фото та відео з місця події, на яких видно, як потужний вогонь охопив частину даху.

Дивіться відео масштабної пожежі в готелі "Україна" у Кам'янці-Подільському: