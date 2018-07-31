Экологическая катастрофа в Крыму: в России озвучили шокирующие последствия засухи

В оккупированном Россией Крыму сильная засуха, из-за которой был объявлен режим чрезвычайной ситуации, уничтожила гектара посевов, а урожай зерновых культур снизился практически вдвое по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, в результате погодных явлений урожайность зерновых на оккупированном полуострове снизилась по сравнению с 2017 годом на 48%.

Валовой сбор на 30 июля текущего года составил чуть больше 840 тысяч тонн против около 1,5 миллиона тонн в прошлом году. По оценкам Минсельхоза России, площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила более 10 тысяч гектаров. Ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 миллионов рублей,

– заявил Патрушев.

Кроме того, Патрушев отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий режим чрезвычайной ситуации введен уже в 17 регионах России, а заявленная регионами сумма ущерба составляет 8,7 миллиардов рублей.

Напомним, 4 июля в четырех районах оккупированного Россией Крыма ввели режим "чрезвычайной ситуации" из-за засухи. Речь идет о Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.