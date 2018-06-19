10:24
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В оккупированном Крыму объяснили, как будут бороться с тотальной засухой

180 Читати новину українською
Засуха в Крыму
Засуха в Крыму / Фото из открытых источников

В ближайшее время из-за жары и засухи весь Крым может перейти на почасовое водоснабжение.

Об этом рассказал гендиректор подконтрольного России предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов в интервью "Крымской газете".

Читайте также: В Госдепе ответили, действительно ли Крым "российский"

Вода из материковой части Украины, которая поступала через Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей Крыма. Когда РФ аннексировала Крым весной 2014 года, подачу воды по каналу прекратили по решению украинских властей. Со 2 июня 2018 года в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

По словам Беженова, из-за тотальной жары на всех крымских водохранилищах поверхностного сбора "идет дикое испарение воды", из-за чего полуостров может перейти на почасовое снабжение.

Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам ... У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравнится с суточным испарением в небо,
– заявил Баженов.

В таких крымских районах, как, например, Каштановый, Партизаны в Симферопольском районе, воду уже подают по часам.

Напомним, по словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака, российская сторона не обращалась с просьбой восстановить подачу воды в Крым с материковой Украиной. Грымчак отметил, что согласно всем международным конвенциям, обеспечение оккупированных Россией территорий, включая питьевую воду, является обязанностью РФ.

Теги: Новости Украины Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как вывести 16 видов пятен
18 июня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук