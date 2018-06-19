В оккупированном Крыму объяснили, как будут бороться с тотальной засухой

В ближайшее время из-за жары и засухи весь Крым может перейти на почасовое водоснабжение.

Об этом рассказал гендиректор подконтрольного России предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов в интервью "Крымской газете".

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Вода из материковой части Украины, которая поступала через Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей Крыма. Когда РФ аннексировала Крым весной 2014 года, подачу воды по каналу прекратили по решению украинских властей. Со 2 июня 2018 года в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

По словам Беженова, из-за тотальной жары на всех крымских водохранилищах поверхностного сбора "идет дикое испарение воды", из-за чего полуостров может перейти на почасовое снабжение.

Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам ... У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравнится с суточным испарением в небо,

– заявил Баженов.

В таких крымских районах, как, например, Каштановый, Партизаны в Симферопольском районе, воду уже подают по часам.

Напомним, по словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака, российская сторона не обращалась с просьбой восстановить подачу воды в Крым с материковой Украиной. Грымчак отметил, что согласно всем международным конвенциям, обеспечение оккупированных Россией территорий, включая питьевую воду, является обязанностью РФ.