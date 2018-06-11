Оккупированный Крым охватила тотальная засуха: украинский министр рассказал детали
Оккупированный Россией Крым до аннексии обеспечивался пресной водой из материковой части Украины, однако на сегодня полуостров охватила тотальная засуха. Остановить этот процесс самостоятельно оккупанты не смогут.
Об этом в комментарии изданию "Обозреватель" рассказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.
Мы ведем мониторинг с помощью спутников, которые снимают территорию Крыма. На сегодня более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает. Переводя на понятный язык, степной Крым, который жил за счет воды, шедшей из Украины, полностью засыхает, это правда,
– рассказал Грымчак.
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При этом, по словам заместителя министра, российская сторона не обращалась с просьбой возобновить подачу воды в Крым с материковой Украины. Грымчак отметил, что согласно со всеми международными конвенциями, обеспечение оккупированных Россией территорий, включительно с питьевой водой, является обязанностью РФ.
В то же время заместитель министра назвал несколько условий, при которых Украина согласится возобновить поставки воды в Крым: "необходимые условия – вывод войск и освобождение Крыма. А еще возмещение убытков".
Грымчак также выразил убеждение, что оккупанты не смогут самостоятельно решить проблему с засухой в Крыму из-за высокой стоимости методов поставки воды.
Да, можно возить воду дирижаблями. Теоретически возможно пользоваться системой опреснения воды, но это очень дорого, так как и сама система, и ее обслуживание требуют много затрат. Насколько я знаю, на сегодня они даже не рассматривают такую возможность,
– рассказал заместитель украинского министра.
По подсчетам Грымчака, для восстановления экологии в Крыму после засухи понадобится 10 лет.
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"В 1954 году, когда Крым был передан Украине, понадобилось около 10 лет для того, чтобы смыть минерализацию почвы, и использовать ее для сельского хозяйства. Я думаю, что сейчас – не меньше лет, чтобы вернуть питьевую воду в полном объеме", – рассказал заместитель министра.