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Российские оккупанты уничтожают экологию Крыма: шокирующие фото

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Оккупированное крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи, которая наступила из-за перекрытия Северо-Крымского канала в результате аннексии Крыма Россией.

Соответствующие фотографии полуострова публикует издание "Крым. Реалии".

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От Правды до Симферополя около 110 километров, а до райцентра Первомайское непосредственно не более пяти километров.

С 4 июня село, как и весь район, официально живет в режиме чрезвычайной ситуации природного характера. В связи с непрерывной засухой для четырех степных районов полуострова своим распоряжением его ввел подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов.

В частности, из-за засушливой погоды хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, а ущерб составил около 10 миллионов рублей (более 4 миллионов гривен). Кроме того, серьезные потери кооператив "Правда" понесет и через озимый ячмень, сбор которого начался 5 июня.

Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода,
– рассказал главный агроном хозяйства Павел Талалов.

Напомним, 4 июня в четырех районах оккупированного Россией Крыма ввели режим "чрезвычайной ситуации" из-за засухи. Речь идет о Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Чрезвычайное происшествие Экология Новости Крыма Аннексия Крыма Фотоновости
Источник: 24 Канал
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