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Російські окупанти знищують екологію Криму: шокуючі фото

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Окуповане кримське село Правда Первомайського району страждає від страшної посухи, яка настала через перекриття Північно-Кримського каналу внаслідок анексії Криму Росією.

Відповідні фотографії з півострова публікує видання "Крим. Реалії".

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Від Правди до Сімферополя близько 110 кілометрів, а до райцентру Первомайське безпосередньо не більше п'яти кілометрів.

З 4 червня село, як і весь район, офіційно живе в режимі надзвичайної ситуації природного характеру. У зв'язку з безперервною посухою для чотирьох степових районів півострова своїм розпорядженням ввів підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Зокрема, через посушливу погоду господарство повністю втратило 75% врожаю пшениці, а збиток склав близько 10 мільйонів рублів (понад 4 мільйони гривень). Окрім того, серйозні втрати кооператив "Правда" понесе і через озимий ячмінь, збір якого почався 5 червня.

Ситуація катастрофічна. Схожа посуха у нас була і в 2008, і в 2012 роках. Але тоді виручала дніпровська вода,
– розповів головний агроном господарства Павло Талалов.

Нагадаємо, 4 червня у чотирьох районах окупованого Росією Криму ввели режим "надзвичайної ситуації" через засуху. Йдеться про Красногвардійський, Нижньогорський, Первомайський і Радянський райони.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Фотоновини Екологія Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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