Сміття і мертвий дельфін: у мережі з'явилися шокуючі фото з "курортного" Криму

У селищі Кацивелі, яке розташоване в окупованому Росією Криму напередодні початку нового курортного сезону на пляжі валяється повно сміття і мертвий дельфін.

Про це пишуть на сторінці "Ху**вий ПБК" у Twitter.

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Кацивелі за день до ще не сезону. Сміття і дельфін, що розкладається,

– йдеться у підписі до фото.

На знімку видно пакети зі сміттям та тіло дельфіна, яке розкладається на сонці.

Кацивели за день до еще не сезон . Мусор и разлагающийся дельфин pic.twitter.com/hzn40uSor7 — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 31 травня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, у популярному курортному містечку Ялті, що окуповане Російською Федерацією, закрили пляж від туристів та відпочивальників і натягнули колючий дріт на огорожу.

З фото, яке розмістили у мережі, стає відомо, що території закритого пляжу є об'єктом Міністерства оборони Росії. Також зазначається, що "пляж технічно не облаштований", "рятувальний пост не працює", а "купання заборонено".