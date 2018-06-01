Сміття і мертвий дельфін: у мережі з'явилися шокуючі фото з "курортного" Криму
У селищі Кацивелі, яке розташоване в окупованому Росією Криму напередодні початку нового курортного сезону на пляжі валяється повно сміття і мертвий дельфін.
Про це пишуть на сторінці "Ху**вий ПБК" у Twitter.
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Кацивелі за день до ще не сезону. Сміття і дельфін, що розкладається,
– йдеться у підписі до фото.
На знімку видно пакети зі сміттям та тіло дельфіна, яке розкладається на сонці.
Нагадаємо, у четвер, 31 травня, у популярному курортному містечку Ялті, що окуповане Російською Федерацією, закрили пляж від туристів та відпочивальників і натягнули колючий дріт на огорожу.
З фото, яке розмістили у мережі, стає відомо, що території закритого пляжу є об'єктом Міністерства оборони Росії. Також зазначається, що "пляж технічно не облаштований", "рятувальний пост не працює", а "купання заборонено".