У Криму окупанти обгородили пляж від туристів колючим дротом: обурливі фото
У четвер, 31 травня, у популярному курортному містечку Ялті, що окуповане Російською Федерацією, закрили пляж від туристів та відпочивальників і натягнули колючий дріт на огорожу.
Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.
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Ялта. 31 травня, пляж закрили і по верху розтягнули колючий дріт. Їжак ще потрібен протитанковий. Від туризму,
– йдеться у підписі до фото.
Як видно на одному з фото, території закритого пляжу є об'єктом Міністерства оборони Росії. Також зазначається, що "пляж технічно не облаштований", "рятувальний пост не працює", а "купання заборонено".
Окупанти закрили для туристів один з пляжів Ялти
В окупованій Ялті закрили пляж від туристів
У окупованому Криму обгородили пляж від туристів колючим дротом
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