Мальовниче місце окупованого Криму перетворили на смітник: промовисті фото

Одне з наймальовничіших місць окупованого Росією Криму – "Сонячна стежка", що розташована на південному березі півострова, закидана сміттям.

Відповідні фото опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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На світлинах видно, як сміття, серед якого багато пластикових пляшок та пакетів, розкидане прямо біля сміттєвих урн та лавочок. На деяких фото помітно, як відходи лежать поруч із навіть незаповненими урнами.

Зазначимо, "Сонячна стежка" є пам'ятником архітектури і розташована в одному з найбільш мальовничих місць південного Криму під Ялтою. Вона з’єднує селища Лівадія (Лівадійський палац) та Гаспра (Дитячий санаторій) і проходить через Ореанду повз гірські вершини.



В окупованому Криму мальовнича "Сонячна стежка" перетворилась на смітник



Засмічена "Сонячна стежка" біля Ялти в окупованому Криму