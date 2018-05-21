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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Скоро пляжу взагалі не буде": з'явилися нові сумні фото з окупованого Криму

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З безлюдних пляжів Криму крадуть пісок
З безлюдних пляжів Криму крадуть пісок / Фото з відкритих джерел

У мережі показали нові світлини з анексованого Росією Криму, на яких продемонстровано, які вражаючі негативні наслідки спіткали півострів після окупації. Зокрема, на фото показаний пляж селища міського типу Заозерне, який з кожним роком "меншає" через розкрадання піску у великих розмірах.

Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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"Євпаторія Заозерне. Скоро взагалі пляжу не залишиться, раніше так нахабно пісок не крали! Так процвітає Крим", – йдеться у дописі.

Також зауважується, що палі, які, як видно на фото, стирчать із піску, раніше ніколи не були помітними, а від навісу до моря було не менше 3-5 метрів.

Зазначимо, ці фото викликали шквал обурення у користувачів мережі, які вважають, що окупанти лише знищують Крим та його природу.


В окупованому Криму біля моря крадуть пісок, через що "зникають" пляжі


В окупованому Криму "зменшуються" пляжі

 

Теги: Новини Криму Україна – Росія Новини Росії Новини України Анексія Криму Екологія
Джерело: 24 Канал
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