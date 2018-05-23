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Живописное место оккупированного Крыма превратили в помойку: красноречивые фото

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В оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму "Солнечная тропа" превратилась в свалку / Фото из Twitter

Одно из самых живописных мест оккупированного Россией Крыма – "Солнечная тропа", расположенная на южном берегу полуострова, забросана мусором.

Соответствующие фото опубилковали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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На фотографиях видно, как мусор, среди которого много пластиковых бутылок и пакетов, разбросаны прямо у мусорных урн и скамеек. На некоторых фото видно, как отходы лежат рядом с даже незаполненными урнами.

Отметим, "Солнечная тропа" является памятником архитектуры и расположена в одном из самых живописных мест южного Крыма под Ялтой. Она соединяет поселки Ливадию (Ливадийский дворец) и Гаспру (Детский санаторий) и проходит через Ореанду вдоль горных вершин.


В оккупированном Крыму живописная "Солнечная тропа" превратилась в свалку


Засоренная "Солнечная тропа" возле Ялты в оккупированном Крыму

Забросанная мусором "Солнечная тропа" в оккупированном Крыму

 

Теги: Экология Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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