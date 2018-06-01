В Крыму оккупанты огородили пляж от туристов колючей проволокой: возмутительные фото

В четверг, 31 мая, в популярном курортном городке Ялте, который оккупирован Российской Федерацией, закрыли пляж от туристов и отдыхающих и натянули колючую проволоку на забор.

Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday & Крым в Twitter.

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Ялта. 31 мая, пляж закрыли и по верху растянули колючую проволоку. Еж еще нужен противотанковый. От туризма,

– говорится в подписи к фото.

Как видно на одном из фото, территория закрытого пляжа является объектом Министерства обороны России. Также отмечается, что "пляж технически не оснащен", "спасательный пост не работает", а "купание запрещено".



Оккупанты закрыли для туристов один из пляжей Ялты

В оккупированной Ялте закрыли пляж от туристов

В оккупированном Крыму огородили пляж от туристов колючей проволокой