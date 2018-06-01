Мусор и мертвый дельфин: в сети появились шокирующие фото с "курортного" Крыма
В поселке Кацивели, который находится в оккупированном Россией Крыму, в преддверии начала нового курортного сезона на пляже валяется полно мусора и мертвый дельфин.
Об этом пишут на странице "Ху**вый ЮБК" в Twitter.
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Кацивели за день до еще не сезон. Мусора и разлагающийся дельфин,
– говорится в подписи к фото.
На снимке видны пакеты с мусором и тело дельфина, которое разлагается на солнце.
Напомним, в четверг, 31 мая, в популярном курортном городке Ялте, который оккупирован Российской Федерацией, закрыли пляж для туристов и отдыхающих и натянули колючую проволоку на забор.
По фото, которое разместили в сети, становится известно, что территории закрытого пляжа являются объектом Министерства обороны России. Также отмечается, что "пляж технически не обустроен", "спасательный пост не работает", а "купание запрещено".