Мусор и мертвый дельфин: в сети появились шокирующие фото с "курортного" Крыма

В поселке Кацивели, который находится в оккупированном Россией Крыму, в преддверии начала нового курортного сезона на пляже валяется полно мусора и мертвый дельфин.

Об этом пишут на странице "Ху**вый ЮБК" в Twitter.

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Кацивели за день до еще не сезон. Мусора и разлагающийся дельфин,

– говорится в подписи к фото.

На снимке видны пакеты с мусором и тело дельфина, которое разлагается на солнце.

Кацивели за день до еще не сезон . Мусор и разлагающийся дельфин pic.twitter.com/hzn40uSor7 — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 31 травня 2018 р.

Напомним, в четверг, 31 мая, в популярном курортном городке Ялте, который оккупирован Российской Федерацией, закрыли пляж для туристов и отдыхающих и натянули колючую проволоку на забор.

По фото, которое разместили в сети, становится известно, что территории закрытого пляжа являются объектом Министерства обороны России. Также отмечается, что "пляж технически не обустроен", "спасательный пост не работает", а "купание запрещено".