Пустынный Крым: на полуострове усыхает целое водохранилище

В сети опубликовали впечатляющее видео с последствиями ужасной засухи в аннексированном Крыму. На полуострове со стремительной скоростью высыхает Белогорское водохранилище.

Ролик на своем YouTube-канале опубликовал пользователь Коля Агапов.

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На видео видно, что уровень воды в водохранилище значительно снизился, и она отошла на большое расстояние от бывшей границы берега. По словам автора видео, съемки проводили 2 июня.

Добавим, что владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил о стремительном усыхании Белогорского водохранилища. Он сообщил, что водоем сможет обеспечивать потребителей пресной водой только до конца июля.

Отметим, что страшная засуха на полуострове наступила из-за перекрытия Северо-Крымского канала вследствие аннексии Крыма Россией.

Напомним, 4 июня в четырех районах оккупированного Россией Крыма ввели режим "чрезвычайной ситуации" из-за засухи. Речь идет о Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

