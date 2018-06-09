Пустельний Крим: на півострові всихає ціле водосховище

У мережі опублікували вражаюче відео із наслідками жахливої посухи в анексованому Криму. На півострові зі стрімкою швидкістю висихає Білогірське водосховище.

Ролик на своєму YouTube-каналі опублікував користувач Коля Агапов.

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На відео видно, що рівень води у водосховищі значно знизився, і вона відійшла на велику відстань від колишньої межі берега. За словами автора відео, зйомки проводили 2 червня.

Додамо, що власник кримського сафарі-парку "Тайган" Олег Зубков заявив про стрімке всихання Білогірського водосховища. Він повідомив, що водойма зможе забезпечувати споживачів прісною водою тільки до кінця липня.

Зазначимо, що страшна посуха на півострові настала через перекриття Північно-Кримського каналу внаслідок анексії Криму Росією.

Нагадаємо, 4 червня у чотирьох районах окупованого Росією Криму ввели режим "надзвичайної ситуації" через засуху. Йдеться про Красногвардійський, Нижньогорський, Первомайський і Радянський райони.

