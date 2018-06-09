13:12
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Пустельний Крим: на півострові всихає ціле водосховище

203 Читать новость на русском
Засуха в Криму: зникає ціле водосховище
Засуха в Криму: зникає ціле водосховище / скрін із відео

У мережі опублікували вражаюче відео із наслідками жахливої посухи в анексованому Криму. На півострові зі стрімкою швидкістю висихає Білогірське водосховище.

Ролик на своєму YouTube-каналі опублікував користувач Коля Агапов.

Читайте також: Російські окупанти знищують екологію Криму: шокуючі фото

На відео видно, що рівень води у водосховищі значно знизився, і вона відійшла на велику відстань від колишньої межі берега. За словами автора відео, зйомки проводили 2 червня.

Додамо, що власник кримського сафарі-парку "Тайган" Олег Зубков заявив про стрімке всихання Білогірського водосховища. Він повідомив, що водойма зможе забезпечувати споживачів прісною водою тільки до кінця липня.

Зазначимо, що страшна посуха на півострові настала через перекриття Північно-Кримського каналу внаслідок анексії Криму Росією.

Нагадаємо, 4 червня у чотирьох районах окупованого Росією Криму ввели режим "надзвичайної ситуації" через засуху. Йдеться про Красногвардійський, Нижньогорський, Первомайський і Радянський райони.
 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Екологія Погода
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как сменить работу тому, кто засиделся
сьогодні, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 264
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сьогодні, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 7361
Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
сьогодні, 08:01 Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
2688
Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 червня, 23:01 Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 424
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
8 червня, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 4046
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук