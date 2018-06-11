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Окупований Крим охопила тотальна засуха: український міністр розповів деталі

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Засуха у Криму
Засуха у Криму / Фото з вільних мереж

Окупований Росією Крим до анексії забезпечувався прісною водою з материкової частини України, проте на сьогодні півострів охопила тотальна засуха. Зупинити цей процес самотужки окупанти не зможуть.

Про це в коментарі виданню "Обозреватель" розповів заступник міністра з питань окупованих територій України Юрій Гримчак.

Ми ведемо моніторинг за допомогою супутників, які знімають територію Криму. На сьогодні більше ніж 70% раніше нормальної рослинності повністю висихає. Перекладаючи на зрозумілу мову, степовий Крим, який жив за рахунок води, яка йшла з України, повністю засихає, це правда,
– розповів Гримчак.

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При цьому, за словами заступника міністра, російська сторона не зверталася з проханням відновити подачу води до Криму з материкової України. Гримчак зазначив, що згідно з усіма міжнародними конвенціями, забезпечення окупованих Росією територій, включно з питною водою, є обов’язком РФ.

Водночас заступник міністра назвав кілька умов, за яких Україна погодиться відновити постачання води до Криму: "необхідні умови – виведення військ та звільнення Криму. А ще відшкодування збитків".

Гримчак також висловив переконання, що окупанти не зможуть самотужки вирішити проблему із засухою у Криму через високу вартість методів постачання води.

Так, можна возити воду дирижаблями. Теоретично можливо користуватися системою опріснення води, але це дуже дорого, адже і сама система, і її обслуговування потребують багато витрат. Наскільки я знаю, на сьогодні вони навіть не розглядають таку можливість,
– розповів заступник українського міністра.

За підрахунками Гримчака, для відновлення екології у Криму після засухи знадобиться 10 років.

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"У 1954 році, коли Крим був переданий Україні, знадобилося близько 10 років для того, щоб змити мінералізацію ґрунту, і використовувати його для сільського господарства. Я думаю, що зараз – не менше років, аби повернути питну воду в повному об'ємі", – розповів заступник міністра.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Екологія Юрій Гримчак
Джерело: 24 Канал
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