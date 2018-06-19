07:19
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 17°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Госдепе ответили, действительно ли Крым "российский"

59 Читати новину українською
Государственный департамент Соединенных Штатов
Государственный департамент Соединенных Штатов / Фото из открытых источников

Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил, что политика и официального Вашингтона по Крыму неизменна и его бесспорно считают украинской территории.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на высокопоставленного официального представителя Госдепартамента США, имя которого не указали.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и наша политика по Крыму остается неизменной", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу прокомментировать недавние цитирование СМИ слов Дональда Трампа о "российском Крыме".

Читайте также: В отечественном МИД отреагировали на слова Трампа о "российском Крыме"

Представитель Держжепартаменту также заверил, что США будут сохранять крымские санкции пока Россия не вернет полуостров Украине.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 на ужине о том, что Крым является "российским", потому что все, кто живет на полуострове, говорят на русском языке.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что ей ничего не известно о возможных скандальных словах касательно Крыма президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" в Канаде.

Теги: Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 июня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 442
Главные новости 18 июня: отключение канала UA: ПЕРВЫЙ, бой Усика и растаможка "евроблях"
18 июня, 22:38 Главные новости 18 июня: отключение канала UA: ПЕРВЫЙ, бой Усика и растаможка "евроблях"
869
Как вывести 16 видов пятен
18 июня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
18 июня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 1433
Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
18 июня, 20:45 Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
296
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук