В Госдепе ответили, действительно ли Крым "российский"

Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил, что политика и официального Вашингтона по Крыму неизменна и его бесспорно считают украинской территории.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на высокопоставленного официального представителя Госдепартамента США, имя которого не указали.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и наша политика по Крыму остается неизменной", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу прокомментировать недавние цитирование СМИ слов Дональда Трампа о "российском Крыме".

Читайте также: В отечественном МИД отреагировали на слова Трампа о "российском Крыме"

Представитель Держжепартаменту также заверил, что США будут сохранять крымские санкции пока Россия не вернет полуостров Украине.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 на ужине о том, что Крым является "российским", потому что все, кто живет на полуострове, говорят на русском языке.



В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что ей ничего не известно о возможных скандальных словах касательно Крыма президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" в Канаде.