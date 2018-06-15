В Белом доме "ничего не знают" о словах Трампа по поводу "российского" Крыма
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что ей ничего не известно о возможных словах президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" в Канаде о том, что Крым является российским".
Об этом Сандерс заявила 14 июня на брифинге в Вашингтоне.
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"Я не знаю о подобныхе словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частную беседу, в которой я не принимала участия, и о которой у меня нет информации", – сказала спикер Белого дома.
Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 на ужине о том, что Крым является "российским", потому что все, кто живет на полуострове, говорят на русском языке.
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