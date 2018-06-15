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У Білому домі "нічого не знають" про слова Трампа про "російський" Крим

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Сара Сандерс не змогла прокоментувати заяву Трампа про "російський" Крим
Сара Сандерс не змогла прокоментувати заяву Трампа про "російський" Крим / Azattyk.org

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс запевнила, що їй нічого не відомо щодо можливих слів президента США Дональда Трампа на саміті "Великої сімки" в Канаді про те, що Крим є "російським".

Про це Сандерс заявила 14 червня на брифінгу у Вашингтоні.

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"Я не знаю про подібні слова. Я знаю, що це було повідомлено журналістами, але я не буду коментувати приватну розмову, в якій я не брала участі, і про яку в мене немає інформації", – сказала спікер Білого дому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам G7 на вечері про те, що Крим є "російським", тому що всі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Росії Новини політики Новини США Дональд Трамп мовне питання
Джерело: 24 канал
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