Генпрокурор Нью-Йорка викрила сім’ю Трампа у махінаціях: деталі

На Фонд Дональда Трампа та на самого президента США подала в суд генеральний прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд.

Про це пише ВВС. Вона заявила, що сімейство Трампа, а саме Іванка, Ерік та Дональд-молодший, "масштабно та систематично" порушують закон. Читайте також: Користувачі соцмереж підловили Трампа на черговому ляпі: відео Андервуд пояснила, що Фонд Трампа під час попередніх президентських виборів займався незаконною політичною координацією. Своїм позовом генеральний прокурор намагатиметься розпустити Фонд Трампа.