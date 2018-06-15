Генпрокурор Нью-Йорка викрила сім’ю Трампа у махінаціях: деталі
На Фонд Дональда Трампа та на самого президента США подала в суд генеральний прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд.
Про це пише ВВС.
Вона заявила, що сімейство Трампа, а саме Іванка, Ерік та Дональд-молодший, "масштабно та систематично" порушують закон.
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Андервуд пояснила, що Фонд Трампа під час попередніх президентських виборів займався незаконною політичною координацією.
Своїм позовом генеральний прокурор намагатиметься розпустити Фонд Трампа.
Джерело: 24 Канал
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