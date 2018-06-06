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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Користувачі соцмереж підловили Трампа на черговому ляпі: відео

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / cnbc.com

У соцмережах запідозрили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, можливо, не знає слів гімну власної держави.

Такі припущення користувачі зробили з огляду на те, як Трамп "співає" на урочистих заходах разом з усіма, пише The Huffington Post.

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Американський гарант під час виконання гімну, зазвичай, або просто стоїть із рукою на серці, або ворушить губами, вдаючи спів, або хитає головою і час від часу вимовляє окремі слова тексту, які спадуть на згадку.

Відео, як Трамп співає гімн США "Celebration of America"

Зокрема, такий вдаваний спів за Трампом помічали і за виконання "The Star-Spangled Banner" та патріотичної пісні "God Bless America".

"Гітлер принаймні знав слова пісень під час своїх заходів національної гідності", – написав один із користувачів Twitter.

Теги: Новини політики Новини США Курйозні новини Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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