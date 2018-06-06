Користувачі соцмереж підловили Трампа на черговому ляпі: відео

У соцмережах запідозрили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, можливо, не знає слів гімну власної держави.

Такі припущення користувачі зробили з огляду на те, як Трамп "співає" на урочистих заходах разом з усіма, пише The Huffington Post.

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Американський гарант під час виконання гімну, зазвичай, або просто стоїть із рукою на серці, або ворушить губами, вдаючи спів, або хитає головою і час від часу вимовляє окремі слова тексту, які спадуть на згадку.

Відео, як Трамп співає гімн США "Celebration of America"

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/JGVhB5xp1A pic.twitter.com/k4lFtrwXzI — ABC News (@ABC) 9 січня 2018 р.

Зокрема, такий вдаваний спів за Трампом помічали і за виконання "The Star-Spangled Banner" та патріотичної пісні "God Bless America".

Trump touts the crowd size, then awkwardly bobs his head while people sing "God Bless America." #killme pic.twitter.com/kZyq3Y41zk — Aaron Rupar (@atrupar) 5 червня 2018 р.

"Гітлер принаймні знав слова пісень під час своїх заходів національної гідності", – написав один із користувачів Twitter.