Макрон порівняв розмову з Трампом із сосискою: краще не знати, що всередині

Президент Франції Еммануель Макрон заявив , що його телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами схожі на сосиски.

Під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямінміном Нетаньяху Макрона попросили пояснити повідомлення CNN про те, що телефонна розмова між французьким лідером і Трампом минулого тижня відбувалася на підвищених тонах, передає Reuters.

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Запозичивши знамениту цитату пруського державного діяча 19-го століття Отто фон Бісмарка, Макрон утримався від коментарів про свої бесіди з іншими світовими лідерами.

Як казав Бісмарк, якщо ми пояснимо людям, як роблять сосиски, навряд чи хтось захоче їх їсти. Тому мені подобається фінальна подача страви для людей, гадаю, коментарі з кухні ніяк не допомагають доставляти їжу чи споживати її,

– метафорично пояснив французький лідер.

Окрім цього, Макрон додав, що у Парижі не роблять зайвих коментарів, а просто роблять свою справу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову на підвищених тонах. За інформацією ЗМІ, телефонна розмова між Трампом та Макроном стосувалась торгівлі та міграційної політики.