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Трамп і Макрон поскандалили телефоном: відома причина

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Трамп і Макрон провели різку телефонну розмову
Трамп і Макрон провели різку телефонну розмову / Фото із відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову на підвищених тонах.

Як інформує CNN з посиланням на власні джерела, телефонна розмова між Трампом та Макроном стосувалась торгівлі та міграційної політики.

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За словами співрозмовника видання, у певний момент вона пішла не за планом, після того, як президент Франції прямо розкритикував політику Білого дому.

Просто погано. Це було жахливо,
– визнав співрозмовник, говорячи про сам тон розмови.

Трамп, за словами джерела, не зміг стриматись під шквалом критики.

"Макрон думав, що зможе висловлювати свою думку, зважаючи на відносини. Але Трамп не може стриматися під такою критикою", – цитує CNN свого інформатора.

В офіційній заяві, поширеній Єлисейським палацом, лише сухо згадується про сам факт телефонного дзвінка між двома президентами та про те, що Макрон "шкодує" через рішення США щодо запровадження мит для низки країн, в тому числі ЄС.

У звіті Білого дому щодо розмови йдеться, що Макрон і Трамп обговорювали торгівлю і міграцію.

Раніше президент Франції хвалився, що у нього "дуже прямі відносини з Трампом".

До слова, наприкінці квітня коли Макрон перебував з візитом у США, Трамп не стримував своєї симпатії до нього. Господар Білого дому говорив про "теплі стосунки", водив Макрона за руку і навіть чистив йому піджак.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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