Трамп и Макрон поскандалили по телефону: известна причина

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор на повышенных тонах.

Как информирует CNN со ссылкой на собственные источники, телефонный разговор между Трампом и Макроном касался торговли и миграционной политики.

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По словам собеседника издания, в определенный момент беседа пошла не по плану, после того, как президент Франции прямо раскритиковал политику Белого дома.

Просто плохо. Это было ужасно,

– признал собеседник, говоря о самом тоне разговора.

Трамп, по словам источника, не смог сдержаться под шквалом критики.

"Макрон думал, что сможет высказывать свое мнение, несмотря на отношения. Но Трамп не может сдержаться под такой критикой", – цитирует CNN своего информатора.

В официальном заявлении, распространенном Елисейским дворцом, лишь сухо упоминается сам факт телефонного разговора между двумя президентами и о том, что Макрон "сожалеет" по поводу решения США о введении пошлин для ряда стран, в том числе ЕС.

В отчете Белого дома о разговоре говорится, что Макрон и Трамп обсуждали торговлю и миграцию.

Ранее президент Франции хвастался, что у него "очень прямые отношения с Трампом".

К слову, в конце апреля когда Макрон находился с визитом в США, Трамп не сдерживал своей симпатии к нему. Хозяин Белого дома говорил о "теплых отношениях", водил Макрона за руку и даже чистил ему пиджак.