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Імітація переговорного процесу – улюблений коник російської дипломатії, – Портников

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Зустріч глав МЗС нормандської четвірки має відбутись 11 червня у Берліні
Зустріч глав МЗС нормандської четвірки має відбутись 11 червня у Берліні / Getty images

На 11 червня у Берліні запланована зустріч міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки (Україна, Росія, Франція та Німеччина).

Як зауважує політичний коментатор Віталій Портников, якщо зустріч дійсно відбудеться, вона стане першою зустріччю у цьому форматі за останні майже півтора року (остання така відбулась ще 16 лютого 2017 року).

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Імітація переговорного процесу – улюблений коник російської дипломатії, в Москві навчилися затягувати будь-які переговори на десятиліття. У 2017 році в Росії була надія, що головним імітаційним майданчиком стануть консультації з американським представником Куртом Волкером – бо ще живі були надії на угоду із Дональдом Трампом,
– зауважує експерт у своїй колонці для "Радіо Свобода".

За його словами, з Волкером перестали розмовляти, оскільки той виявився "виявився жорстким парламентером і продемонстрував прекрасне розуміння кремлівської тактики".

Портников зауважує, нові переговори у нормандському форматі потрібні більше Німеччині та Франції.

"Ангела Меркель сформувала новий уряд і хотіла б відновити свої позиції важливого гравця на континенті. До особливої ролі в регіоні, на відміну від свого попередника Франсуа Олланда, тяжіє і французький президент Емманюель Макрон. Новому міністру закордонних справ Німеччини Хайко Маасу також необхідно проявити себе на східному напрямку, який став одним із пріоритетів німецької дипломатії ще до Мінська", – переконаний політичний коментатор.

У Києві також би хотіли, щоб такі переговори відбулися, бо "прагнуть до продовження тиску своїх західних союзників на Москву".

А цей тиск неможливий без демонстрації неконструктивності російського підходу і неготовності Кремля до будь-яких компромісів. На переговорах у Нормандському форматі така неконструктивність демонструється якнайкраще,
– констатує Віталій Портников.

На його переконання, від зустрічі міністрів 11 червня не варто очікувати реального "зрушення у вирішенні конфлікту".

"Для того, щоб у Кремлі пішли на поступки, а не на імітацію переговорів, потрібні зовсім інші політичні умови в світі та зовсім інша економічна ситуація в самій Росії. Поки ж ми присутні на своєрідних дипломатичних гойдалках... Таких "гойдалок" із лишком може вистачити на період до президентських і парламентських виборів в Україні. А ось після цих виборів Кремль може подумати про зміну тактики – в залежності від того, які сили прийдуть до влади в сусідній країні", – резюмував експерт.

Нагадаємо, 1 червня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас разом із главою МЗС України Павлом Клімкіним прибули на Донбас, де німецький міністр міг на власні очі побачити наслідки російської військової агресії проти України.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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