Переговори щодо Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?

Процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі призупинився. "Нормандська четвірка" не зустрічається з 2016 року. Переговори спецпредставника США Волкера і помічника Путіна Суркова теж на паузі. Росія продовжує нав’язувати Україні свій сценарій руками європейців.

Чому це сталося?

Переговори в Нормандському форматі призупинилися через вибори спочатку президента Франції, а потім парламентські в Німеччині. В Кремлі очікували нового керівництва у ведучих країнах Європи, щоб спробувати схилити Берлін і Париж на свій бік.

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Формат Волкер – Сурков взяв паузу у зв’язку з президентськими виборами в Росії. Через загострення стосунків між США і Росією, зокрема, посилення Вашингтоном санкцій, небажанням Кремля йти на компроміс в питанні введення миротворців на Донбас, перспективи відновлення переговорів не зрозумілі.

Що далі?

На Заході і в Україні вважають мінські угоди безальтернативною дорожньою картою для вирішення збройного конфлікту на Донбасі. (Хоча експерти схильні вважати це капітуляцією України – "24"). Втім, перший пункт – безпековий, тобто повне припинення обстрілів – постійно порушується проросійськими бойовиками. Це унеможливлює виконання інших положень домовленостей. В остатні тижні відбувається ескалація напруження, внаслідок чого загинули мирні жителі – сім´я в Троїцьку і 15-річна дівчина з Торецька. Порошенко заявив, що проросійські бойовики намагаються вести наступальні операції.

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Росія наполягає на застосуванні для врегулювання ситуації так званої "формули Штайнмайєра" (президент Німеччини, представник соціал-демократичної партії): надання спочатку тимчасового статусу Донбасу, а потім, після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території, приблизно за два місяці, надання постійного особливого статусу ОРДЛО.

Яких подальших дій можна очікувати від США і Європи?

Німеччина зацікавлена у відновленні партнерських стосунків із Росією – це добрий ринок, дешеві ресурси. Таким чином Німеччина перетвориться на європейський хаб. Вісь Берлін-Москва дасть можливість домінувати Німеччині на континенті. Берлін уже дав згоду на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Компроміси України з Росією, яких хоче Німеччина, будуть виключно за наш рахунок. Цілком можливо, що таку позицію підтримає Франція.

США не погодиться на такі компроміси і сценарії, які категорично не сприймуть в українському суспільстві і наша політична еліта.

Чи буде продовження санкцій проти Росії?

Проміжні результати розслідування катастрофи "Боїнга-777" в небі над Донбасом у 2014 році, згідно яким встановлено, з якої російської частини був доставлений в Україну "Бук" – додатковий чинник для ЄС для продовження санкцій проти Росії. У США дуже голосно звучить тема посилення санкцій. Але санкції діють повільно, і резервів Росії може вистачити на багато років. Поки ціна агресії терпима для Путіна.

Який із цього висновок?

Якщо Порошенко погодиться на так звану "формулу Штайнмайєра", то перестане бути президентом. Більша частина українського суспільства схиляється до компромісів, але серед них немає особливого статусу ОРДЛО, відмови від членства в НАТО, всього того, що хоче отримати Росія. 15% українців готові зі зброєю в руках повертати окуповані території.

Путін не йде на якісь навіть мінімальні поступки в переговорах щодоо Донбасу і миротворців. В Кремлі очікують результатів президентських і парламентських виборів в Україні, що відбудуться в 2019 році. Тому зустріч у Нормандському форматі, яка планувалася в червні, може не відбутися.

На активізацію переговорного процесу можуть вплинути два фактори: зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" і переговори спецпредставника США Волкера з Сурковим або його наступником. Але наразі ніщо не говорить про те, що Росія дозріла до того, щоб припинити війну, або, що Україна не може її далі продовжувати. Тому це триватиме ще довго.

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