Україна не повинна звинувачувати Німеччину, – Штайнмайєр

У вівторок, 29 травня, у Києві відбулася зустріч президента України Петра Порошенка та Федеративної Республіки Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Більше години за зачиненими дверима обговорювали питання щодо миротворців, санкції проти Росії та "Північний потік-2".

Петро Порошенко під час зустрічі заявив, що "Північний потік 2" – це абсолютно політичний, а не економічний проект, який спрямований на те, щоб розколоти єдність ЄС, спрямований для того, щоб нанести шкоду Україні і значно понизити рівень безпеки.

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На підтвердження своїх слів Порошенко нагадав про той факт, що російський "Газпром" відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу і сплатити українському "Нафтогазу" 4,5 мільярди доларів компенсації, а також постачати газ за встановленою судом формулою.

І в цьому Петро Порошенко намагається переконати "окремих" європейських партнерів. Натомість президент Німеччини присвятив свій виступ візиту у Львів, зближенню Німеччини і України, стану його рідної мови в Україні. Але про "Північний потік" навіть не згадав. Однак на пряме запитання журналістів відповісти таки довелось.

"Ви не повинні нас звинувачувати. Говорячи про "Північний потік-2" ми також думаємо про майбутнє і безпеку України. Занепокоєння України, що вона перестане бути транзитером газу у майбутньому є безпідставними", – відповів президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.



Зустріч Петра Порошенка та Франка-Вальтера Штайнмаєра

Риторика Штайнмайєра доводить, вочевидь, Німеччина не збирається переглядати своє рішення щодо співпраці з Росією, і надалі планує будувати газопровід в обхід України.

Однак Данія, Латвія, Литва і Польща неодноразово намагались переконати німецьких сусідів, що цього робити не варто і заблокувати будівництво.

Нагадаємо, 18 травня в Сочі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну. Він додав, що "постачання будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності".

Що таке "Північний потік-2"?

Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, не дискримінації та рівного доступу.