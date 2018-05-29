Украина не должна винить Германию, – Штайнмайер

Во вторник, 29 мая, в Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Больше часа за закрытыми дверями обсуждали вопросы относительно миротворцев, санкции против России и "Северный поток-2".

Петр Порошенко во время встречи заявил, что "Северный поток 2" – это абсолютно политический, а не экономический проект, который направлен на то, чтобы расколоть единство ЕС, направленный для того, чтобы нанести вред Украине и значительно снизить уровень безопасности.

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В подтверждение своих слов Порошенко напомнил о том факте, что российский "Газпром" отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража и уплатить украинскому "Нафтогазу" 4,5 миллиарда долларов компенсации, а также поставлять газ по установленной судом формуле.

И в этом Петр Порошенко пытается убедить "отдельных" европейских партнеров. Зато президент Германии посвятил свое выступление визиту во Львов, сближению Германии и Украины, состоянию его родного языка в Украине. Но о "Северном потоке" даже не вспомнил. Однако на прямой вопрос журналистов ответить таки пришлось.

"Вы не должны нас винить. Говоря о "Северном потоке-2" мы также думаем о будущем и безопасности Украины. Беспокойство Украины, что она перестанет быть транзитером газа в будущем является безосновательным", – ответил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



Встреча Петра Порошенко и Франка-Вальтера Штайнмайера

Риторика Штайнмайера доказывает, очевидно, Германия не собирается пересматривать свое решение относительно сотрудничества с Россией, и в дальнейшем планирует строить газопровод в обход Украины.

Однако Дания, Латвия, Литва и Польша неоднократно пытались убедить немецких соседей, что этого делать не стоит и заблокировать строительство.

Напомним, 18 мая в Сочи состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину. Он добавил, что "поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, не дискриминации и равного доступа.