"Кто пойдет туда воевать": Ельченко остро высказался о вероятности миротворцев на Донбассе

Даже, если Россия согласится на размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе и это решение будет утверждено в Совбезе, то появится проблема ее формирования, ведь вряд ли какая-то страна согласится отправить туда своих солдат.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире "Голоса Америки".

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Какая страна даст своих людей, своих солдат, военных, по сути, в середину конфликтной ситуации, где стреляют, где тяжелое вооружение? Это даже не Африка. Это танки, это пушки, это "Грады". Кто туда пойдет воевать?

– отметил Ельченко.

В то же время, по его словам, создание миротворческой миссии для Украины не принесет ничего, кроме "морального удовлетворения".

Ельченко подчеркнул, что даже если Россия будет блокировать ввод миротворцев ООН на Донбасс, то существует мандат создания миссии в рамках ООН, а другой региональной организации, которая будет иметь мандат ООН. Как отметил дипломат, таких примеров в истории миротворческих операций в мире немало, но в случае Украины подобрать такую организацию будет проблематично.

"Если это НАТО, то понятно, что Россия это заблокирует. Говорили про ЕС, но у ЕС нет собственных военных сил. СНГ или ШОС, или Ташкентский договор, понятно, что это не подходит ни нам, ни нашим партнерам", – отметил постпред.

Также он отметил, что миссия дорога и должна будет финансироваться из бюджета Организации Объединенных Наций.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".