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Гройсман назвал важную деталь о введении миротворцев на Донбасс

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Миротворцы ООН должны быть размещены по всему оккупированному Донбассу
Миротворцы ООН должны быть размещены по всему оккупированному Донбассу / Фото из открытых источников

Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории оккупированных регионов Донбасса, где идет война, а также на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем обращении по случаю Международного дня миротворцев ООН, передает "Урядовый портал".

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Глава правительства отметил, что вопрос миротворцев организации Объединенных Наций в настоящее время является очень актуальным для Украины.

"Военная, информационная, кибернетическая и экономическая агрессия правящего режима Российской Федерации, длительные боевые действия на востоке нашей страны заставляют государство заявлять о необходимости введения миротворческой миссии в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей", – сказал он.

Глава Кабмина добавил, что Украина будет призывать мировое сообщество к активной работе в направлении введения миротворцев на оккупированный Донбасс, ведь "каждый день промедления стоит нам жизней наших защитников".

Ситуация осложняется еще и тем, что для введения миротворцев на Донбасс требуется одобрение государства-агрессора в Совете Безопасности ООН, с которым у нас разное видение этой миссии. Однако Украина полна решимости и впредь активно будет отстаивать свою позицию. Для достижения своих целей миротворческая миссия ООН должна иметь широкие полномочия и быть размещена во всей зоне конфликта, в частности, на неконтролируемом участке российско-украинской границы,
– заявил Гройсман.

Премьер-министр уверен, что именно благодаря международной поддержке и мужеству украинский бойцов, "мы способны вернуть в Украину мир и восстановить территориальную целостность страны".

Гройсман напомнил, что в этом году исполняется 70 лет с момента основания миротворческой миссии ООН. За это время миротворцы осуществили более 70 операций различной степени сложности в горячих точках планеты и стали символом стремления человечества к всеобщему братству и миру, а также символом надежды для людей, на чью землю пришла война.

Заметим, 29 мая отмечается Международный день миротворцев, провозглашенный решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, чтобы миротворцы находились на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Миротворческий контингент Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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