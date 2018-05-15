05:53
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Миротворцы на Донбассе: Волкер раскритиковал предложение России

288 Читати новину українською
Волкер раскритиковал предложение РФ относительно миротворцев на Донбассе
Волкер раскритиковал предложение РФ относительно миротворцев на Донбассе / Фото из открытых источников

Предложение Российской Федерации о размещении миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе является неприемлемым и только негативно повлияет на территориальную целостность Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Читайте также: Волкер объяснил, как миротворческая миссия ООН повлияет на минские соглашения по Донбассу

Предложение России, которое поступило в сентябре прошлого года, очень отличается от того, что мы предлагаем. Предложение России разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения только усилит разделение страны,
– сказал он.

По словам спецпредставителя, предложенный США, план по размещению миротворцев на всей территории Донбасса, в том числе и на российско-украинской границе, позволил бы создать условия для восстановления мира, а в дальнейшем провести местные выборы, принять закон об амнистии и все остальное, что предусматривают Минские договоренности.

"Если эти условия будут выполнены – это будет правовым механизмом для того, чтобы вернуть контроль Украины над этими территориями. А пока что мы будем и в дальнейшем вводить санкции, помогать Украине экономически, помогать ей в обороне", – подытожил Волкер.

Напомним, 15 мая Курт Волкер встретился с генерал-лейтенантом, руководителем ООС Сергеем Наевым в районе проведения Операции Объединенных сил.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Курт Волкер Новости России Украина – Россия Минские договоренности Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 15 мая: обыск
15 мая, 22:29 Главные новости 15 мая: обыск "РИА Новости Украина" и открытие Крымского моста
371
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 мая, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 759
Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
15 мая, 21:02 Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
Катерина Петренко 498
Обыски в РИА
15 мая, 20:01 Обыски в РИА "Новости": кратко о причинах и последствиях
Євгенія Мазур 279
15 мая, 19:01 "Северный поток-2": России рано радоваться?
Інна Жолобович 958
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук