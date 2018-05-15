Миротворцы на Донбассе: Волкер раскритиковал предложение России

Предложение Российской Федерации о размещении миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе является неприемлемым и только негативно повлияет на территориальную целостность Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Предложение России, которое поступило в сентябре прошлого года, очень отличается от того, что мы предлагаем. Предложение России разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения только усилит разделение страны,

– сказал он.

По словам спецпредставителя, предложенный США, план по размещению миротворцев на всей территории Донбасса, в том числе и на российско-украинской границе, позволил бы создать условия для восстановления мира, а в дальнейшем провести местные выборы, принять закон об амнистии и все остальное, что предусматривают Минские договоренности.

"Если эти условия будут выполнены – это будет правовым механизмом для того, чтобы вернуть контроль Украины над этими территориями. А пока что мы будем и в дальнейшем вводить санкции, помогать Украине экономически, помогать ей в обороне", – подытожил Волкер.

Напомним, 15 мая Курт Волкер встретился с генерал-лейтенантом, руководителем ООС Сергеем Наевым в районе проведения Операции Объединенных сил.