Миротворці на Донбасі: Волкер розкритикував пропозицію Росії

Пропозиція Російської Федерації про розміщення миротворчої місії ООН лише на лінії розмежування на Донбасі є неприйнятною і лише негативно вплине на територіальну цілісність України.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

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Пропозиція Росії, що надійшла у вересні минулого року, дуже відрізняється від того, що ми пропонуємо. Пропозиція Росії розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення лише посилить розподіл країни,

– сказав він.

За словами спецпредставника, запропонований США план із розміщення миротворців на всій території Донбасу, зокрема й на російсько-українському кордоні, дозволив би створити умови для відновлення миру, а в подальшому провести місцеві вибори, прийняти закон про амністію і все інше, що передбачають Мінські домовленості.

"Якщо ці умови будуть виконані – це буде правовим механізмом для того, щоб повернути контроль України над цими територіями. А поки що ми будемо і надалі вводити санкції, допомагати Україні економічно, допомагати їй в обороні", – підсумував Волкер.

Нагадаємо, 15 травня Курт Волкер зустрівся з генерал-лейтенантом, керівником ООС Сергієм Наєвим у районі проведення Операції Об’єднаних сил .