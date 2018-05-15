Волкер прибув на Донбас та проводить переговори з Наєвим

У вівторок, 15 травня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил розпочалася зустріч командувача Об’єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва зі спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером.

Про це повідомляє прес-центр штабу ОСС.

Зазначимо, раніше Курт Волкер анонсував свій візит на Донбас, щоб дізнатися про ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі.

"Ми раді вітати вас у районі проведення операції. Дякуємо партнерам за підтримку в боротьбі з російським агресором", – сказав Наєв під час зустрічі з Волкером.

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За даними штабу ОСС, поблизу лінії розмежування Наєв ознайомить Волкера з військовою та гуманітарною складовими операції. Сторони обговорять безпекову ситуацію на Донбасі та обміняються думками щодо шляхів мирного врегулювання конфлікту.

Зазначається, що з початку проведення Операції Об’єднаних сил це перша зустріч командувача ОСС зі спецпредставником Держдепу США.