13:36
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Волкер прибув на Донбас та проводить переговори з Наєвим

750 Читать новость на русском
Волкер зустрівся з Наєвим на Донбасі
Волкер зустрівся з Наєвим на Донбасі / прес-центр штабу ОСС

У вівторок, 15 травня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил розпочалася зустріч командувача Об’єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва зі спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером.

Про це повідомляє прес-центр штабу ОСС.

Зазначимо, раніше Курт Волкер анонсував свій візит на Донбас, щоб дізнатися про ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі.

"Ми раді вітати вас у районі проведення операції. Дякуємо партнерам за підтримку в боротьбі з російським агресором", – сказав Наєв під час зустрічі з Волкером.

Читайте також: Волкер назвав єдину умову, за якої закінчиться війна на Донбасі

За даними штабу ОСС, поблизу лінії розмежування Наєв ознайомить Волкера з військовою та гуманітарною складовими операції. Сторони обговорять безпекову ситуацію на Донбасі та обміняються думками щодо шляхів мирного врегулювання конфлікту.

Зазначається, що з початку проведення Операції Об’єднаних сил це перша зустріч командувача ОСС зі спецпредставником Держдепу США.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 141
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 760
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1473
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4439
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3703
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук